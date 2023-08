21 carros assaltados durante a madrugada em Felgueiras e Fafe

Foram levados bens que se encontravam no interior das viaturas.

Vinte e um carros foram assaltados, esta quinta-feira de madrugada, nos centros das cidades de Felgueiras e de Fafe, apurou o Correio da Manhã, junto de fontes da GNR.

Só em Felgueiras registaram-se 13 furtos. Como mostra a fotografia de um dos carros assaltados, a que o Correio da Manhã teve acesso, para acederem ao interior os assaltantes partiram os vidros dos veículos tendo levado depois vários bens que lá se encontravam. Os proprietários apresentaram queixa na GNR.

Na mesma madrugada, mas já no concelho vizinho de Fafe e a pouco mais de 10 km de Felgueiras, foram também assaltados oito carros no centro da cidade. O ‘modus operandi’ foi o mesmo.

O caso está agora a ser investigado pela GNR. No local estiveram militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) e do Núcleo de Apoio Técnico (NAT).