21 moradores assistidos após fogo deflagrar em cozinha de prédio na Póvoa de Lanhoso

Cinco pessoas, incluindo dois menores, foram hospitalizados por precaução devido à inalação de fumo.

Um incêndio que deflagrou na cozinha de um apartamento obrigou a evacuar um prédio, na tarde deste sábado, na rua 25 de Abril, na Póvoa de Lanhoso. Dos 40 moradores retirados, 21 foram assistidos por inalação de fumo e cinco destes, incluindo dois menores, foram hospitalizados por precaução.

O alerta foi dado às 15h59. O incêndio deflagrou no quarto piso do prédio e o fumo propagou-se pela caixa de escadas e pelas condutas de extração de ar. As chamas foram rapidamente extintas.





O socorro foi prestado pelos Bombeiros da Póvoa de Lanhoso e pelas equipas das viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER) de Braga e Guimarães, num total de 38 operacionais.Entre os 21 moradores assistidos, dois menores e três adultos (de 18, 19 e 36 anos) foram transportados para o Hospital de Braga por precaução.

A GNR esteve no local.