21 mortos e 23.290 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Há menos uma pessoa internada em enfermaria e menos três em Unidades de Cuidados Intensivos.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 21 mortos e 23.290 infetados por Covid-19. Há 1023 pessoas internadas em enfermaria, menos uma do que no dia anterior, e 142 em Unidades de Cuidados Intensivos, menos três do que no último dia.A maior parte dos novos casos de infeção foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 9549 casos, e na Região Norte, com 8587 casos. Seguem-se a região Centro com 2744 casos; o Algarve com 628 casos e o Alentejo com 621 novos casos de infeção. A Madeira registou nas últimas 24 horas mais 858 casos de infeção e os Açores 303.A região Norte registou sete óbitos; seguido da região Centro, com seis; Lisboa e Vale do Tejo, com quatro; Alentejo, com um; Algarve, com um; Madeira, com um; e Açores, com um óbito, num total de 23 mortes devido à Covid-19.Segundo os dados da DGS, 5758 pessoas recuperaram da doença.A incidência nacional de Covid-19 está já nos 1182,7 casos de infeção por 100 mil habitantes. O R(t) está nos 1,35.