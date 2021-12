23 mortos e 3786 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

A região de Lisboa e Vale do Tejo tem o maior número de novos infetados, com 1244 casos. No Norte foram verificados novos 1068 casos de infeção.

O número de doentes internados subiu para 911, mais 32 que ontem. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão agora 134 doentes, mais quatro que os registados este sábado.Os casos ativos voltaram a aumentar e, no total, são agora 61 363, mais 2530 do que ontem.