28.º dia de guerra: Zelensky diz que russos estão a usar zona de exclusão de Chernobyl para planear novos ataques

Última noite foi de bombardeamentos na capital ucraniana.

Neste que é o 28.º dia de guerra na Ucrânia, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, garantiu que as tropas russas estão a utilizar a zona de exclusão da central nuclear de Chernobyl para preparar novos ataques contra o país.

O Conselheiro Presidencial ucraniano, Oleksiy Arestovych, afirmou que espera que a 'fase ativa' da invasão russa termine no final de abril, uma vez que o avanço russo já está "estagnado" em várias áreas da frente de combate.

A Polónia anunciou a expulsão de 45 diplomatas russos do país acusados de espionagem. Ao que se sabe, o porta-voz dos Serviços Especiais da Polónia já pediu ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para expulsar as pessoas que trabalham para a Rússia sob disfarce de trabalho diplomático.

Esta quarta-feira fica também marcada pelas declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, que afirmou que as negociações com a Ucrânia são "difíceis", uma vez que Kiev está "constantemente a mudar a sua posição". Lavrov disse ainda que enviar forças de manutenção da paz para a Ucrânia poderá levar a "um confronto direto" entre a Rússia e a NATO.

Bombardeamentos em Kiev

A capital ucraniana voltou a ser alvo de bombardeamentos russos na última noite. Os ataques provocaram quatro feridos e atingiram um centro comercial, um edifício residencial e algumas habitações privadas nos distritos de Sviatoshynsky e Shevchenkivsky.



Também na periferia de Kiev, a ofensiva ucraniana passou a ter o controlo das cidades de Bucha, Irpin e Hostomel. Com este cerco, as tropas russas a noroeste da capital estão agora cercadas pelas tropas ucranianas.



A cidade de Jitomir, a 150km da capital ucraniana, foi alvo de bombardeamentos, segundo relatou o enviado especial da CMTV à Ucrânia, Alfredo Leite. As imagens do jornalista no terreno mostram um rasto de destruição num hospital e num liceu daquela cidade "absolutamente estratégica" nas ligações entre Kiev e Lviv.



Depósito de armas destruído em Rivine

O Ministério da Defesa russo anunciou, esta quarta-feira, que as forças russas destruíram um depósito de armas na cidade ucraniana de Rivne, com recurso a "armas da alta precisão".

Ponte destruída em Chernihiv

As tropas russas destruíram esta quarta-feira uma ponte em Chernihiv que estava a ser utilizada para a retirada de civis através de corredores humanitários.

Cessar-fogo em Luhansk

O Governador de Luhansk confirmou esta quarta-feira que foi acordado um cessar-fogo local para a retirada de civis de algumas cidades da região que estão cercada pelas forças russas.