Mais de 30 infetados por Covid-19 após festas de diversão noturna em Santa Cruz

Autoridades de saúde pedem a participantes nos ajuntamentos para "realizar de imediato autoteste e ligar para o SNS 24".

Pelo menos 33 pessoas ficaram infetadas pela covid-19 após frequentarem festas em bares da praia de Santa Cruz, no concelho de Torres Vedras, no último fim-de-semana de agosto, anunciou o município no último boletim epidemiológico.

O surto apresentava inicialmente 29 casos ativos, segundo o último boletim epidemiológico, elaborado com dados reportados pelas autoridades locais de saúde pública.

Ainda assim, a Presidente da Câmara de Torres Vedras informou que o número de pessoas infetadas por covid-19 subiu para 33.

As autoridades de saúde aconselham "a quem esteve nos bares da localidade ou participou em festividades com aglomeração de pessoas no fim de semana de 28 e 29 de agosto a realizar de imediato autoteste e a ligar para o SNS 24 em caso de resultado positivo".

Desde o início da pandemia, Torres Vedras, no distrito de Lisboa, contabiliza 6 904 casos confirmados, dos quais 125 estão ativos, 6 603 recuperaram e 176 morreram.

A covid-19 provocou pelo menos 4.539.397 mortes em todo o mundo, entre mais de 218,96 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17 785 pessoas e foram contabilizados 1.045.857 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.