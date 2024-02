30 agentes da PSP destacados para o jogo União de Leiria - Sporting receberam assistência hospitalar

Desconhecem-se, neste momento, os motivos que estiveram na origem desta ocorrência.

Três Equipas de Intervenção Rápida, num total de cerca de 30 agentes da PSP do Comando de Coimbra destacados para o jogo desta quarta-feira entre o União de Leiria e o Sporting, para a Taça de Portugal, tiveram que ser assistidos e levados para o hospital.Desconhecem-se, neste momento, os motivos que tiveram na origem desta ocorrência.A PSP conseguiu avançar com o jogo com um segundo plano de policiamento, recorrendo a agentes do Comando Distrital de Santarém e do Corpo de Intervenção.