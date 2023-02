30 detidos por crimes violentos ligados às claques do Benfica e Sporting

Estão em causa o crime por desobediência, crime por participação em rixa, roubo e ofensa a integridade física agravadas, nomeadamente a polícias.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, esta quarta-feira, 28 pessoas por crimes violentos ligados às claques 'No Name Boys' e 'Juve Leo', ligados aos clubes do Benfica e do Sporting, respetivamente. Estão ainda em causa o crime por desobediência, crime por participação em rixa, roubo e ofensa a integridade física agravadas, nomeadamente a polícias.As autoridades deram cumprimento a 29 mandados de detenção e 30 mandados de busca domiciliária na Grande Lisboa, Sesimbra, Seixal e Almada.sabe que das 30 detenções, 29 foram no cumprimento de mandatos e um em flagrante delito por posse de arma de fogo. Foram ainda apreendidas duas armas, droga, pirotecnia e outros objetivos relevantes para a investigação. Há um detido por posse ilegal de arma.Os crimes aconteceram nos recintos dos Estádio da Luz e no Estádio de Alvalade, antes e depois dos jogos, nunca no decurso dos mesmos, entre abril e novembro do ano passado. Segundo a PSP, a investigação teve início em abril do ano passado e estão em casa duas situações distintas de roubos, com agressões violentas, que desencadearam diligências de investigação que permitiram apurar outros incidentes por parte dos mesmos suspeitos.Esta megaoperação, que contou com a participação de procuradores da República, surge na sequência de vários episódios de violência que decorreram na capital, de acordo com um comunicado da PSP. Estão envolvidos dezenas de operacionais "ligados à investigação criminal" e também militares da GNR.Os suspeitos detidos, que são essencialmente jovens, e todos do sexo masculino, sendo que vários pertencem às claques dos No Name Boys e da Juve Leo, vão pernoitar esta quarta-feira no Comando Metropolitano do Comando de Lisboa e vão ser presentes esta quinta-feira a primeiro interrogatório judicial.