30 mortos e 12234 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

DGS já revelou os dados desta quinta-feira.

Desde o início da pandemia 2 799 531 pessoas recuperaram da doença e 21 141 morreram vítimas de Covid-19.





Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 30 mortos e 12 234 novos casos de infeção por Covid-19. Há 1300 pessoas hospitalizadas devido à doença, menos 100 do que no dia anterior. O número de internados em Cuidados Intensivos mantêm-se inalterado, com 90 internamentos nestas unidades.A maioria dos novos casos registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, 4293, seguindo-se a região Centro, com 2812, e a região Norte com 2128.Das 30 mortes por Covid-19 registadas nas últimas 24 horas, 11 foram em Lisboa e Vale do Tejo; 8 na região Norte; 7 no Centro; 2 no Algarve; 1 no Alentejo e 1 na Madeira.Há 474 019 casos ativos de Covid-19 em Portugal, mais 478 do que no dia anterior.O número de recuperados da doença subiu, com mais 11 726 pacientes a serem dados como recuperados.