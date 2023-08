328 bombeiros combatem incêndio perto de Odemira

Fogo obrigou à retirada de todas as pessoas do parque de campismo de São Miguel.

Um incêndio na fronteira entre o Alentejo e o Algarve obrigou à retirada de todas as pessoas do parque de campismo de São Miguel e de algumas casas nas proximidades, na freguesia de São Teotónio, em Odemira.Segundo oapurou junto de fonte da Proteção Civil, o fogo tem três frentes ativas que lavram com grande intensidade.Estão a arder essencialmente áreas de pinheiros e sobreiros.Neste momento estão no combate ao fogo 328 operacionais, apoiados por 115 viaturas.