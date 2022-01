33 mortos e 52549 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Nas últimas 24 horas mais 28 825 pessoas recuperaram da doença, num total de 1 627 279 recuperados desde o início da pandemia.

Portugal bateu esta quarta-feira um novo recorde no número de novos caoss de Covid-19: há mais 52 549 infetados e 33 óbitos nas últimas 24 horas.Nas últimas 24 horas mais 28 825 pessoas recuperaram da doença, num total de 1 627 279 recuperados desde o início da pandemia.Há mais quatro doentes internados em enfermarias (1 959 no total), mas menos sete pacientes em unidades de cuidados intensivos (153).O Norte é a região que regista maior número de infeções em 24 horas: mais 22 455 casos. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 16 192 infetados; o Centro com mais 7 744k, o Algarve com mais 1 960 e o Alentejo com mais 1 502.As regiões Autónomas da Madeira e dos Açores contabilizam mais 1 865 e 831 novos casos, respetivamente.Em atualização