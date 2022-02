35 mortos e 8463 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Já foram revelados os dados da Covid-19 desta segunda-feira.

Portugal registou 35 mortos e 8 463 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado esta segunda-feira pela DGS.O número de internados aumentou para 2 364, mais 66 que no último domingo. Registam-se ainda 148 internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos, menos sete do que ontem.É no Norte do País que se regista um maior número de novos casos, 2 764, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com 2 529 novas infeções. A região Centro contabiliza mais 1 333 casos de coronavírus, o Algarve mais 680 e o Alentejo mais 313. A Madeira e os Açores registam 474 e 370 novas infeções, respetivamente.A região com maior número de mortes é o Norte, com 16, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com 11, o Centro apresenta mais quatro óbitos por Covid-19 e no Alentejo e o Algarve contabilizaram-se dois mortos em cada uma das regiões. Nas regiões autónomas não se verificaram mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas.Há em Portugal 548 867 casos ativos de Covid-19, menos 20 861 que ontem.