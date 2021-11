350 mil pessoas já receberam dose de reforço da vacina Covid

Vacinação contra a gripe e a dose de reforço contra a Covid-19 vai acelerar a partir de segunda-feira, avisa DGS.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) comunicou, este domingo, que a vacinação contra a gripe e a dose de reforço contra a Covid-19 vai acelerar a partir de segunda-feira, tendo sido já vacinadas cerca de 811 mil pessoas com a vacina da gripe e administradas 351 mil doses de reforço da Covid, ou seja, 42% da população elegível.

Os utentes elegíveis para a dose de reforço são os que têm idade igual ou superior a 65 anos e já completaram o esquema vacinal há pelo menos 180 dias. A estes acrescem os utentes com menos de 65 anos com condições de imunossupressão, que sejam habilitados pelo seu médico, mediante uma declaração eletrónica.

O autoagendamento das pessoas com 70 ou mais anos irá decorrer a partir de amanhã, dia 8 de novembro. No Portal COVID-19 pode ser agendada a administração das duas vacinas em simultâneo. No entanto, no Centro de Vacinação, o utente poderá optar pela toma de apenas uma delas.

Utentes continuam a ser convocados por SMS.