39 infetados e 59 194 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou 39 mortos e 59 194 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado este sábado pela DGS.





O número de doentes internados desceu para 2292, menos 28 do que os registados na sexta-feira. Há ainda mais uma pessoa em Unidades de Cuidados Intensivos, num total de 153 pessoas.



A região Norte foi onde se registaram mais casos, 24655, segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 17 263 infetados, o Centro com mais 10 569 casos, o Alentejo com mais 1771 e o Algarve com mais 2344. A Madeira e os Açores registaram mais 981 e 1611 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, respetivamente.