"4 datas no Estádio Cidade de Coimbra": Coldplay anunciam mais uma data em Portugal

Os bilhetes para o concerto de dia 17 iam dos 65 euros aos 150, nas bancadas, passando por 85 euros no relvado do Estádio Cidade de Coimbra.

Os britânicos Coldplay juntaram um quarto concerto no Estádio Cidade de Coimbra, a 21 de maio de 2023, com os bilhetes já à venda, revelou esta quinta-feira a promotora Everything is New na rede social Instagram.

Inicialmente, a banda de Chris Martin tinha agendado apenas uma data, a 17 de maio de 2023 no Estádio Cidade de Coimbra, mas a elevada procura de bilhetes - colocados esta quinta-feira à venda -, levou à marcação de uma segunda data, a 18 de maio, uma terceira, para dia 20 de maio e agora uma quarta data a 21 de maio de 2023.

A promotora alerta que apenas são válidos bilhetes vendidos em pontos oficiais, e que "não são reembolsáveis nem disponíveis para troca".

A elevada procura de bilhetes provocou esta quinta-feira congestionamento no acesso aos 'sites' oficiais, chegando a estar mais de 400 mil pessoas em espera, cerca das 12:00, na plataforma Ticktline.

O preço dos bilhetes varia entre os 65 euros e os 150 euros, mais taxas, passando por 85 euros no relvado do Estádio Cidade de Coimbra.

A digressão europeia dos Coldplay de 2023 arranca em Portugal, com três concertos em Coimbra, seguindo por Espanha, Itália, Suíça, Dinamarca, Suécia e Países, além de incluir espetáculos no Reino Unido, em Manchester e Cardiff, onde já estão a ser também marcadas datas adicionais.

Criados em janeiro de 1998, em Londres, os Coldplay assinaram o primeiro contrato discográfico um ano depois, quando já estavam a abrir para bandas como Catatonia e a passar na Radio 1 da BBC.

A banda lançou o primeiro disco, intitulado "Parachutes", em 2000, ano em que fizeram a primeira digressão em nome próprio, apenas no Reino Unido, onde esgotaram a totalidade das datas.

Desde então, já lançaram mais oito discos de estúdio e passaram múltiplas vezes por Portugal, desde o festival Paredes de Coura em 2000 até 2012, no Estádio do Dragão, no Porto.

Na semana passada, a banda divulgou o videoclip do tema "Humankind", que incluía imagens de Coimbra e de outras cidades europeias, como Barcelona, Milão, Manchester, Copenhaga, Zurique e Amesterdão.

"Humankind" é um dos temas do álbum mais recente dos Coldplay, "Music of the Spheres", editado em 2021 e que dá nome à atual digressão mundial do grupo.