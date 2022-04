46º. dia de guerra: Dezenas de civis encontrados em vala comum na região de Kiev após retirada de tropas russas

Ucrânia preparada para "grande batalha" no leste do país.

Neste que é o 46.º dia de guerra na Ucrãnia foi encontrada uma nova vala comum com mais civis mortos perto da cidade de Buzova, na região de Kiev, disse este domingo o presidente da comunidade de Dmitrov, Taras Didych.

"Encontrámos mais mortos numa vala, civis, perto de uma bomba de gasolina de Buzova", disse Taras Didych, em declarações recolhidas pela agência União.

Caravana militar russa segue em direção a Donbass

Uma caravana de veículos militares russos, com uma extensão de 13 quilómetros, está a dirigir-se para a região de Donbass, no leste da Ucrânia, segundo imagens de satélite.

Imagens de satélite Maxar, recolhidas na sexta-feira e divulgadas este domingo, mostraram uma caravana militar a ir para o sul, para Donbass, através da cidade ucraniana de Velykyi Burluk.

Bombardeamentos russos impedem retirada de civis de Mariupol

Bombardeamento russos no principal porto ucraniano, Mariupol, no Mar de Azov, estão a impedir a retirada de civis através de vários corredores humanitários acordados entre os dois países.

As autoridades ucranianas estimam que cerca de 100 mil pessoas permaneçam em Mariupol, no leste do país, que antes da invasão lançada pela Rússia tinha uma população de 430 mil pessoas.

Ucrânia pronta para "grande batalha" no leste do país

A Ucrânia disse estar preparada para travar uma "grande batalha" no leste do país, um alvo que considera prioritário para a Rússia e onde a evacuação de civis continua, com receio de uma ofensiva iminente.

"A Ucrânia está pronta para as grandes batalhas. A Ucrânia tem de vencê-las, inclusive no Donbass", região do leste do país, disse o assessor da Presidência ucraniana Mykhailo Podoliak, citado pela agência de notícias Interfax.