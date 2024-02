50 polícias de elite arriscam expulsão por falhar jogo do Benfica

PSP lançou inquérito para apurar causas da ausência.

O diretor nacional da PSP, José Barros Correia, ordenou esta terça-feira a abertura de um inquérito à ausência de 50 agentes do Corpo de Intervenção (CI), que integravam o grupo destacado para fazer o policiamento do Benfica-Gil Vicente, domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa. O procedimento levou para já à dissolução do grupo do CI em Lisboa e pode mesmo conduzir à expulsão dos 50 elementos desta unidade de elite e reintegração em comandos distritais de polícia.Saiba mais no Correio da Manhã