53 mortos e 50 447 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou 50 447 novos casos de Covid-19 e 53 mortos nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado esta quinta-feira pela DGS.





O número de doentes internados desceu para 2 440, menos dois do que os registados esta quarta-feira. O número de internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos subiu para 155, menos seis do que ontem.



A região Norte foi onde se registaram mais casos, 20 279, segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 14 293 infetados, o Centro com mais 9 455 casos, o Algarve com mais 2 103 e o Alentejo com mais 2 272. A Madeira e os Açores registaram mais 534 e 1 511 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, respetivamente.

O número de mortos disparou nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e no Norte com mais 18 mortos, segue-se o Centro com mais 8, o Algarve mais três, o Alentejo mais um, os Açores com mais dois e a Madeira mais três.O número de casos ativos situa-se agora nos 642 113, mais 29 100 do que os registados esta quarta-feira. Há mais 21 294 recuperados da doença, num total de 2 133 640