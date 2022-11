55% dos portugueses querem reduzir gastos neste Natal

Mais de metade (55,2%) dos portugueses tem a intenção de gastar menos dinheiro neste Natal do que despendeu no do ano passado, revela uma sondagem da Intercampus para oe aO aumento dos preços ditado pela guerra na Ucrânia estará na origem desta decisão de conter os gastos durante o período festivo. O inquérito realizado mostra também que 35,4% da população residente em Portugal continental pretende gastar o mesmo valor que em 2021. Ou seja, agregando as duas respostas, 90,6% das pessoas vão gastar com o Natal o mesmo ou menos do que o ano passado. Apenas 6,9% dos inquiridos garantiram que vão aumentar os gastos este ano.

