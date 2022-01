65706 infetados e 41 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou um novo máximo diário com 65 706 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Segundo o boletim divulgado esta quinta-feira pela DGS, 41 pessoas morreram devido à infeção pelo vírus.



O número de doentes internados desceu para 2249, menos 64 do que os registados na quarta-feira. Há ainda menos sete pessoas em Unidades de Cuidados Intensivos, num total de 147 pessoas.



A região Norte foi onde se registaram mais casos, 27 594, segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 18 590 infetados, o Centro com mais 11 430 casos, o Alentejo com mais 2713 e o Algarve com mais 2883. A Madeira e os Açores registaram mais 944 e 1552 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, respetivamente.