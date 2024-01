66 detidos por dia a conduzir com álcool no período do Natal e Ano Novo

2509 condutores apanhados alcoolizados. Metade (1260) tinha taxa-crime e foi detida.

No período do Natal e do Ano Novo, entre 15 de dezembro e 2 de janeiro, foram detidos 1260 condutores com taxa-crime de álcool (igual ou superior a 1,20 g/l). São pouco mais de metade do total de 2509 condutores que acusaram álcool: ou seja, um em cada dois que bebeu acusou taxa-crime e foi detido. No mesmo período, foram detidos 643 sem carta e apanhados 45387 (2389 por dia) em excesso de velocidade.