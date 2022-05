80% dos ucranianos contra concessões territoriais à Rússia

Sondagem foi publicada esta terça-feira pelo Instituto de Sociologia Internacional de Kiev.

Mais de 80% dos ucranianos são contra ceder territórios em troca de um acordo de paz com a Rússia, segundo uma sondagem publicada esta terça-feira pelo Instituto de Sociologia Internacional de Kiev.

Globalmente, 82% dos entrevistados considera que concessões destas não devem ser feitas em nenhuma circunstância, mesmo correndo o risco de prolongar a guerra, enquanto 10% consideram admissível "abandonar" territórios para alcançar a paz mais rapidamente ou para preservar a independência da Ucrânia.

No entanto, a percentagem varia consoante a região e no leste do país, cenário de intensos combates, 68% dos entrevistados opõem-se a cedência de territórios, enquanto 19% apoiam essa possibilidade.