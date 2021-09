83% da população em Portugal já está totalmente vacinada contra a Covid-19

86% dos portugueses já recebeu pelo menos uma dose.

Portugal chegou aos 83% da população com a vacinação Covid-19 completa. Segundo o relatório da DGS desta terça-feira, 86% dos portugueses já recebeu pelo menos uma dose.De acordo com o documento, as faixas etárias dos maiores de 80 anos e entre os 65-79 anos têm 100% da população com a vacinação completa. Na faixa etária dos 50-64, há 97% dos portugueses já completamente vacinados contra a Covid-19. A percentagem de portugueses entre os 25 e os 49 anos completamente vacinados é de 90%. As faixas etárias com menor percentagem da população completamente vacinada são os 18-24 anos (81%) e os 12-17 (72%).Do total de 18 885 800 doses recebidas, já foram administradas 15 758 915.O Norte é a região com maior percentagem da população completamente vacinada (85%), seguindo-se o Centro e o Alentejo (84%), Lisboa e Vale do Tejo (81%), a Madeira (80%), os Açores (79%) e o Algarve (76%).