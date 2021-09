Nove mortos e 757 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Região Norte, os Açores e a Madeira não registaram qualquer óbito pelo coronavírus.

Nas últimas 24 horas foram registadas mais nove vítimas mortais por Covid-19 em Portugal. Há mais 757 infetados pelo novo coronavírus.





O número de doentes internados desceu esta sexta-feira para 410, menos 2 que ontem. Subiu, no entanto, o número de internados com Covid-19 em UCI: são agora 76, mais um do que no dia anterior.





A região de Lisboa e Vale do Tejo conta com o maior número de novos infetados, num total de 277. No Norte foram registadas 213 novas infeções, mas nenhuma morte nas últimas 24 horas. É a única região de Portugal continental onde isso acontece. No Centro foram registados quatro mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas.