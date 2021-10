À 'caça' de combustíveis "low cost"? Conheça os postos mais baratos em Portugal

Opções mais baratas surgem fora do radar de Lisboa e Porto. No centro do país pode poupar-se até 10 cêntimos por litro.

Atestar o depósito de um veículo com motor a combustão tem saído cada vez mais caro aos bolsos dos portugueses, numa altura em que os preços dos combustíveis estão em máximos de, pelo menos, sete anos. Contudo, em alguns postos de abastecimento espalhados pelo país é possível poupar até quase 10 cêntimos por litro face ao preço médio divulgado pela DGEG - Direção-Geral de Energia e Geologia.

É o caso do Pingo Doce de Marrazes, em Leiria, onde o preço da gasolina simples 95 está fixado nos 1,619 euros por litro. Mais acima, em Pombal, é onde se encontra o gasóleo mais barato do país com o posto do Intermarché a definir um preço de 1,419 euros por litro, o que representa uma diminuição de 9,4 cêntimos por litro em comparação com o preço-base a nível nacional desta semana.

A lista dos sítios onde é mais barato abastecer continua fora do radar de Lisboa e Porto, mas ainda assim, dentro do distrito da capital portuguesa, existe um posto de abastecimento, no Cadaval, onde o preço da gasolina é dos mais baratos do país. A marca é também do Intermarché e custa 1,629 euros por litro, 8 cêntimos aquém do preço médio nacional.

A norte, no distrito do Porto, o sítio mais barato em toda esta região, para veículos a gasóleo simples, situa-se em Valongo, do Intermarché, cujo preço é de 1,439 euros por litro. Para veículos movidos a gasolina simples 95 a solução mais barata passa por Penafiel, numa bomba de combustível do Pingo Doce.

No lote dos cinco sítios mais "amigos da carteira" dos portugueses estão sempre as chamadas marcas brancas. Para a gasolina, encabeça a lista o posto de Marrazes, seguido de Fernão Ferro, Estarreja, Cadaval e Ponte de Sôr. No gasóleo é possível encontrar preços "low cost" em Pombal, Marinha da Guia, Cucujães, Lourosa e Marrazes.

Este ano, os preços dos combustíveis subiram 26 cêntimos por litro no caso do gasóleo e 31 cêntimos no caso da gasolina simples 95. Em termos percentuais, estes valores representam aumentos de 21% e 22%, respetivamente. O

custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.