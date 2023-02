A CMTV falou em exclusivo com a jovem que diz ser Maddie McCann

Julia Faustyna pede às autoridades que lhe façam um teste de ADN para confirmar que é a filha do casal McCann.

A CMTV falou com a jovem polaca, de 21 anos, que recorreu às redes sociais para revelar que acredita ser a Maddie McCann, a menina inglesa que, em 2007, desapareceu na praia da Luz, no Algarve. Julia Faustyna pede às autoridades que lhe façam um teste de ADN para confirmar que é a filha do casal McCann.





À CMTV, a polaca conta que foi abusada sexualmente desde os oito anos. Segundo a jovem, o abusador é em tudo semelhante ao retrato-robô da polícia, relacionado com o desaparecimento de Maddie.

A jovem revelou ainda que quando chegou à adolescência começou a levantar a hipótese de ter sido adotada. Foi nessa altura que fez uma pesquisa sobre crianças desaparecidas e encontrou o caso de Madeleine Mccann.

A jornalista Tânia Laranjo também já tinha estado à conversa com a jovem polaca, que lhe revelou não ter memórias da infância e que foi viver com os avós, que trata como pais, quando teria já cerca de cinco anos.



Julia Faustyna disse ainda ter recordações do predador sexual que a manteve em cativeiro quando era ainda uma criança, mas não consegue precisar a idade que teria na altura.