A fotografia do momento em que João Rendeiro é surpeendido e detido na África do Sul

Ex-banqueiro português foi apanhado numa residência de luxo em Durban, na África do Sul, este sábado.

O Correio da Manhã teve acesso a uma fotografia que marca o momento em que João Rendeiro é surpeendido pelas autoridades e detido na África do Sul. mO ex-banqueiro português foi apanhado numa residência de luxo em Durban, na África do Sul, este sábado. Esteve quase três meses foragido da justiça.

No sábado, em conferência de imprensa, o diretor nacional da PJ, Luís Neves, revelou que João Rendeiro foi detido às 07:00 locais (05:00 em Lisboa) na República da África do Sul, onde chegou no dia 18 de setembro, adiantando que o ex-banqueiro reagiu com surpresa à detenção "porque não estava à espera".

O objetivo agora é "decretar o cumprimento da prisão" do ex-banqueiro, disse então Luís Neves, adiantando que o ex-banqueiro seria presente a tribunal nas próximas 48 horas.