A história de 'Pipinho', o rapaz que vive sem ver, sem falar e sem andar

Filipe Ferreira é portador de uma doença genética rara, o Síndrome de Norrie.

"A minha missão, aqui na Terra, é cuidar do Filipe. Deus deu-me esta vida porque sabe que consigo lidar com isso." Palavras de quem cresceu cedo de mais e, aos 21 anos, vive em prol de um irmão especial. Daniela Ferreira vê ‘Pipinho’ como "uma bênção que veio unir a família". Daniela completou o 12º ano, queria seguir o curso de Direito. Mas, para já, a prioridade é outra. Durante 17 anos, Mara Ferreira, a mãe, foi cuidadora a tempo inteiro de ‘Pipinho’ e esqueceu-se de cuidar dela. "A minha mãe teve um esgotamento e não podia ficar sozinha em casa. O meu pai é o único sustento e eu tinha de ficar a tomar conta dela e do Filipe. Daí ter posto, não um ponto final, mas uma vírgula nos meus estudos."Saiba mais no site do Correio da Manhã