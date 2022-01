A jornada de João Rendeiro no inferno da prisão em África do Sul

Enquanto aguarda a resposta ao pedido de extradição, o ex-banqueiro passa os dias numa das prisões mais perigosas da África do Sul.

Isolada no meio de uma reserva natural, Westville, nos subúrbios de Durban, é uma das prisões mais inacessíveis da África do Sul. E é também onde João Rendeiro, 69 anos, está há 28 dias isolado numa cela por questões de segurança. Encontra-se longe dos restantes reclusos, na que é uma das maiores e mais temidas prisões daquele país. Esta segunda-feira tem marcada nova audiência no tribunal de Verulam.Várias fontes ligadas à cadeia de alta segurança garantem à ‘Domingo’ que o ex-banqueiro está sozinho numa cela. Todas indicam este cenário, mas ninguém o quer assumir publicamente. "E, inteligente como é, já deve ter alguém para o proteger. Há muito contrabando e corrupção nesta cadeia", diz uma fonte. Outra fonte vai mais longe: "Trata-se de um processo de extradição. Todos sabem que ele é uma pessoa importante. Não vão arriscar e colocá-lo no meio dos reclusos." A defesa, por outro lado, diz que está com outros reclusos que aguardam julgamento. Rendeiro já disse que foi ameaçado de morte na prisão e que lhe pediram dinheiro em troca de proteção. A defesa já pediu a transferência, mas, até ao momento, Westville continua a ser a única opção.