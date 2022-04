A 'Menina de vermelho' viveu em Portugal é fã de Figo e agora ajuda refugiados da Ucrânia

Talvez por querer “levar uma vida normal” Oliwia Dabrowska nunca explorou a circunstância de ter participado, aos 3 anos de idade, num dos ícones da cinematografia moderna. Mas a guerra russa na Ucrânia obrigou-a a pintar de azul, nas redes sociais, a “menina vestida de vermelho”, que caminha no gueto de Cracóvia entre nazis, em ‘A Lista de Schindler’. “Ela [a menina de vermelho] sempre foi o símbolo de esperança. Vamos deixar que o seja de novo”, escreveu no Instagram para apelar à ajuda solidária aos refugiados ucranianos na Polónia.Leia a notícia completa no Correio da Manhã