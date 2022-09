"A minha mãe foi uma inspiração": Rei Carlos III sobre a Rainha Isabel II

"À minha querida mamã quero apenas dizer obrigado", disse o monarca no final do discurso.

O novo rei de Inglaterra, Carlos III, disse esta sexta-feira que a sua "mãe foi uma inspiração", na primeira declaração ao país após a morte da rainha Isabel II, que morreu esta quinta-feira aos 96 anos."Ela fez sacrifício de dever, a sua dedicação e devoção como soberana nunca tremeu. Eu faço um tributo à memória da minha mãe e honro o seu serviço", afirmou Carlos III.O herdeiro de Isabel II disse que "os deveres da monarquia vão continuar" e prometeu "solenemente, no resto da vida que possa ter, defender a constiutuição". Carlos III admitiu ainda que a sua "vida vai mudar" e que conta com o apoio de Camila, que se torna sua rainha consorte. "Sei que ela vai trazer para cima da mesa a sua devoção ao dever", disse sobre a mulher.Com a subida de Carlos III ao trono, William e e Kate Middleton tornam-se Duques da Cornualha. "Hoje tenho o orgulho de nomear William, o meu herdeiro, como Príncipe de Gales, título que eu tive durante muito tempo", disse o monarca."Quero expressar o meu amor pelo Harry e Meghan, à medida que continuam a fazer a sua vida fora de Inglaterra", disse ainda Carlos III.O monarca agradeceu ainda as condolências e apoio do povo britânico.No final do discurso, Carlos III disse "à minha querida mamã, tal como vai começar a sua ultima viagem para se juntar ao papá, quero apenas dizer obrigado. Possam os voos dos anjos encaminhar-la para o seu descanso".Carlos III será oficialmente proclamado Rei na manhã deste sábado, anunciou o Palácio de Buckingham, indicando que a cerimónia começará às 10h00 locais (mesma hora em Portugal) no Palácio de Saint James, em Londres.