"A NATO começou a explorar as terras perto de nós isso é uma ameaça": Putin deixa avisos em discurso do Dia da Vitória

Putin referiu que não quer "a guerra global, mas sim um sistema igualitário".

O presidente russo, Vladimir Putin, discursou esta segunda-feira durante as celebrações do Dia da Vitória e garantiu que os militares russos estão a lutar pela segurança do país."Parabéns pela grande vitória a defender o nosso país", disse Putin.Vladimir Putin afirmou que as tropas russas e as milícias de Donetsk e Lugansk lutam pela sua pátria, para que ninguém se esqueça das lições da Segunda Guerra Mundial e "não haja espaço para os nazis".O presidente da Rússia disse que a "NATO começou a explorar terras perto de nós e isso é uma ameaça", referindo ainda que não quer "a guerra global, mas sim um sistema igualitário". Putin afirmou ainda que a ação militar da Rússia na Ucrânia é uma resposta oportuna e necessária às políticas ocidentais.Vladimir Putin referiu que os russos estão a combater "ombro a ombro" e deixou um agradecimento ao pessoal médico e a "todos os que estão a tentar salvar vidas"."Assegurar a segurança do país como patriotas é o maior valor que a Rússia garante", afirmou Putin.