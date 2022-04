A reação, as críticas e a investigação: Os detalhes do incidente entre Ronaldo e o jovem adepto do Everton

Craque português surge num vídeo onde se baixa e faz um movimento com o braço direito, atirando ao chão o telemóvel de Jake.





Sarah Kelly tinha levado Jake pela primeira vez ao estádio para ver o Everton, mas o dia acabou mal. "Os jogadores do Manchester United estavam a sair. Nós estávamos em Park End, mesmo no túnel por onde eles passavam, e o meu filho estava a filmá-los. A dada altura ele baixou o telemóvel porque o Ronaldo puxou a meia para baixo e tinha a perna a sangrar. Baixou o telemóvel para ver o que era, nem falou", contou a mãe, em declarações ao jornal The Liverpool Echo.



Cristiano Ronaldo foi este sábado arrasado nas redes sociais, depois de ter sido acusado de destruir o telemóvel de um adepto do Everton, com quem o Man. United perdeu na Liga inglesa por 0-1. O craque português surge num vídeo em que se baixa e faz um movimento com o braço direito, com o aparelho a estatelar-se no chão depois disso. O jovem Jake Harding é fã do craque português, tem 14 anos e sofre de autismo.Sarah Kelly tinha levado Jake pela primeira vez ao estádio para ver o Everton, mas o dia acabou mal. "Os jogadores do Manchester United estavam a sair. Nós estávamos em Park End, mesmo no túnel por onde eles passavam, e o meu filho estava a filmá-los. A dada altura ele baixou o telemóvel porque o Ronaldo puxou a meia para baixo e tinha a perna a sangrar. Baixou o telemóvel para ver o que era, nem falou", contou a mãe, em declarações ao jornal The Liverpool Echo. "O Ronaldo passou e, com terrível, terrível mau humor, atirou o telemóvel da mão do meu filho e continuou a andar. Dá para ver o hematoma no local onde ele fez contacto. Não consigo acreditar sequer que estou a falar sobre isto...", prosseguiu.



"O Ronaldo passou e, com terrível, terrível mau humor, atirou o telemóvel da mão do meu filho e continuou a andar. Dá para ver o hematoma no local onde ele fez contacto. Não consigo acreditar sequer que estou a falar sobre isto...", prosseguiu.

As repercussões do incidente já se começam a sentir. Uma das principais instituições de caridade para crianças em Inglaterra, a associação Save The Children, decidiu que Cristiano Ronaldo não poderá continuar a ser um dos seus embaixadores. De acordo com o The Sun, a organização tem como objetivo fazer com que as crianças se sintam seguras, saudáveis e tenham a possibilidade de estudar. Agora, a atitude do internacional português não se encaixa com aquilo que promovem.

Cristiano Ronaldo já pediu desculpas através de uma publicação na sua conta oficial de Instagram e ofereceu ao jovem britânico a oportunidade de assistir a outro jogo do Manchester United. "Nunca é fácil lidar com as emoções em momentos conturbados como aquele que estamos a passar. Ainda assim, nós devemos ser sempre respeitosos, pacientes e temos de dar o exemplo para todos os jovens que adoram o jogo. Quero pedir desculpa pelo meu momento de fúria e, se possível, convidar o adepto para ver um jogo em Old Trafford como sinal de fair play e desportivismo", pode ler-se na publicação de CR7 nas redes sociais.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)



A mãe de Jake diz que é pouco provável que vá aceitar a oferta de Ronaldo visto que o jovem está "em choque" e considera, por isso, que o melhor será afastá-lo do futebol.



"Eu estava a chorar, fiquei em choque, o Jake ficou completamente em choque. Ele é autista e tem dispraxia, por isso não entendeu o que realmente aconteceu até chegar a casa. Está muito perturbado e não vou levá-lo a outro jogo. Este foi o primeiro a que ele foi e aconteceu isto... Tínhamos tido um dia brilhante, até àqueles segundos finais, quando eles saíram do campo. Aquilo arruinou completamente o dia", acrescentou Sarah.



"Eu até entendia se o Jake estivesse a acenar na cara dele, mas não foi esse o caso. É um miúdo autista e foi agredido por um futebolista. É assim que como mãe vejo as coisas", finalizou.



A imprensa inglesa revelou este domingo que a polícia já abriu uma investigação:





O antigo defesa espanhol José Enrique, que jogou no Liverpool entre 2011 e 2016, tendo ainda passado por clubes como Newcastle, Valencia ou Saragoça,



O vídeo do momento tornou-se rapidamente viral nas redes sociais.

"Podemos confirmar que estamos a investigar um incidente que aconteceu em Goodison a envolver um jogador que estava a sair do campo. Vamos falar com todas as partes envolvidas", explicou a polícia de Merseyside, em comunicado. "Quem tiver informações sobre o sucedido deve contactar as autoridades", diz o The Liverpool Echo.O antigo defesa espanhol José Enrique, que jogou no Liverpool entre 2011 e 2016, tendo ainda passado por clubes como Newcastle, Valencia ou Saragoça, comentou o incidente.O vídeo do momento tornou-se rapidamente viral nas redes sociais.