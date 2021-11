A reação de Tony Carreira à morte da amiga Cristina Rodrigues: “Dá um beijo por mim no coração da minha Sarinha”

Antiga 'road manager' do cantor morreu vítima de cancro.

O músico Tony Carreira reagiu esta segunda-feira à morte da sua amiga e antiga 'road manager' (empresária de estrada) Cristina Rodrigues, que faleceu vítima de cancro.



Numa publicação na rede social Instagram, o músico português afirma que a amiga esteve ao seu lado em momentos importantes e bonitos, que recordará sempre com saudade.



"O mais importante que eu tinha para te dizer eu disse-te quando me despedi de ti e essa conversa vai ficar eternamente só entre nós os dois", pode ainda ler-se na publicação.



Numa altura em que se aproxima o primeiro ano sobre a morte da filha Sara, Tony Carreira faz um pedido especial a Cristina Rodrigues: "Se efetivamente, existe algo do outro lado, dá um beijo por mim, no coração da minha Sarinha".





Cristina Rodrigues era companheira de Rui Chainho, músico que faz parte da banda de Tony Carreira, e trabalhou com o cantor durante cerca de 10 anos, entre 2008 e 2018. A empresária faleceu aos 40 anos vítima de cancro.