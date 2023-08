A42 reaberta ao trânsito de forma condicionada. Incêndio no Lordelo combatido por 75 operacionais

Operacionais estão apoiados por um meio aéreo.

Seroa, mas já reabriu de forma condicionada

Um incêndio deflagrou, este domingo, perto do Estádio do Lordelo, em Paredes. A A42 esteve cortada ao trânsito nos dois sentidos junto ao nó deO alerta foi dado às 14h41.No local estão 105 operacionais, apoiados por 27 veículos e um meio aéreo.Ao que oapurou, há várias casas a serem evacuadas em Lordelo. As chamas danificaram as redes laterais do estádio Cidade do Lordelo. O fogo lavrou numa zona muito próxima do relvado sintético da Academia Jaime Pacheco. Valeu a intervenção dos bombeiros e do meio aéreo.