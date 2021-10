Aberto processo para averiguar responsabilidades no atraso do julgamento de João Rendeiro

Ex-banqueiro escapou do país e está em fuga.

"O CSM não tem competência para sindicar decisões judiciais. Contudo, considerando as várias notícias veiculadas nos últimos dias pela comunicação social e algumas declarações prestadas em vários canais televisivos todas relacionadas com os processos em que é arguido João Rendeiro, o presidente do Conselho Superior da Magistratura determinou a abertura de um processo de averiguações para efeitos de apuramento de eventual responsabilidade disciplinar", refere uma nota do Conselho Superior de Magistratura.

O Conselho Superior da Magistratura abriu esta quarta-feira um processo para averiguar se há responsabilidade disciplinar de magistrados no atraso do julgamento de João Rendeiro, que levou à sua fuga do país.