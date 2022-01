Abraço de Rui Costa a Pinto da Costa no Dragão alvo de críticas

Não caiu bem entre os benfiquistas o abraço que Rui Costa deu a Pinto da Costa, momentos antes do início do clássico para a Liga que o FC Porto venceu por 3-1. "Inqualificável", escreveu nas redes sociais Francisco Benitez, candidato derrotado à presidência do Benfica nas últimas eleições. Nos sites de adeptos das águias, as críticas foram muitas. Alguns benfiquistas acreditam que tudo foi premeditado pelo líder dos portistas, que sabia que naquele instante tinha as objetivas apontadas a si.Leia a notícia na íntegra do site do Correio da Manhã