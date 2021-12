"Acabou de capotar": Cristina Branco descreve momento do acidente de Sara Carreira durante chamada para o 112

Fadista viu o momento do acidente da filha de Tony Carreira que seguia na viatura conduzida pelo namorado Ivo Lucas.

A fadista Cristina Branco, acusada de homicídio negligente no caso da morte de Sara Carreira, ligou para o 112 a pedir socorro após ter sofrido o acidente na A1. Segundo a TVMais, que teve acesso à conversa do pedido de ajuda, a fadista viu o momento do acidente da filha de Tony Carreira que seguia na viatura conduzida pelo namorado Ivo Lucas.Veja a chamada telefónica de Cristina Branco para o INEM:INEM: Assistência médica, muito boa noite, em que posso ajudar?Cristina Branco: Sim, olhe tive um acidente na A1, um acidente…INEM: SimCristina Branco: Está a capotar, acabou de capotar…INEM: Oh! minha senhora, minha senhora, minha senhora.Cristina Branco: (gritos) Ai, ai.INEM: Mantenham-se em segurança, sinalizem o acidente, isto é na A1, qual é o sentido?Cristina Branco: Não dá para sinalizar, não dá, fui eu que bati por trás de um carro que estava parado na via, fiquei capota…, capotada não, fiquei com o carro virado ao contrário, com as luzes, ah! Com as luzes ligadas obviamente e houve um carro agora mesmo que bateu, que bateu contra mim, eu estava a ligar o 112 e ele acabou de capotar.INEM: Pronto diga-me uma coisa.Cristina Branco: Ai, que horror, que horror (gritos).INEM: Minha senhora, nós estamos a encaminhar a ajuda, isto é na A1, qual é o sentido?Cristina Branco: A1 para Lisboa, para Lisboa.INEM: E qual é a zona em que está, sabe-me dizer?Cristina Branco: Antes, antes de Santarém, a seguir a Santarém, nós vínhamos de Santarém–Lisboa, é um carro, Aveiras, antes de Aveiras.INEM: Santarém–Lisboa, antes de Aveiras, muito bem, olhe quantas pessoas estão no seu carro que precisam de ajuda?Cristina Branco: Olhe nós somos duas e estamos bem, nós saímos do carro e estávamos a pedir ajuda.INEM: Então, olhe, coloquem-se por favor em segurança, está bem.Cristina Branco: Estamos em segurança neste momento, nós estamos, nós estamos.INEM: Pronto, já estamos a encaminhar ajuda para aí, está bem, aguardem por favor.Cristina Branco: Obrigada. (gritos)