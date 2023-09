Acidente com assador de chouriças fere dois alemães com gravidade num hotel em Lagos

Incidente fez outro ferido, de nacionalidade portuguesa.

Um acidente com um assador de chouriças no Hotel Vila Galé, em Meia Praia, Lagos, esta segunda-feira, provocou ferimentos graves em dois turistas alemães. Incidente fez ainda um ferido ligeiro, também cliente no estabelecimento, de nacionalidade portuguesa.O alerta foi dado às 18h59 para uma explosão, que não se verificou, no restaurante do hotel."O acidente aconteceu durante o manuseamento da cozinha ao vivo com uma garrafa de álcool, que rebentou. O hotel está em pleno funcionamento e não sofreu nenhuma explosão", explicou Pedro Monforte, diretor do hotel.As vítimas, com ferimentos na face e no pescoço, foram socorridas no local pelos Bombeiros de Lagos, a ambulância de Suporte Integrado de Vida de Lagos e a Viatura Médico do Barlavento.No local estiveram 16 operacionais apoiados por seis veículos dos Bombeiros de Lagos, GNR e INEM. Os alemães foram transportados para o Hospital de Portimão e o português para o Hospital de Lagos."Estamos em contacto com os hospitais para saber a evolução clínica dos utentes", acrescentou o diretor.