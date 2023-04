Acidente de trabalho faz um morto e um ferido em Ansião no distrito de Leiria

Acidente ocorreu quando as vítimas procediam a trabalhos numa vala para a colocação de uma obra de saneamento público.

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida, esta quarta-feira, após um acidente de trabalho em Cabecinho, concelho de Ansião e distrito Leiria. O óbito foi declarado no local pela equipa médica do INEM.O acidente de trabalho ocorreu quando as vítimas procediam a trabalhos numa vala para a colocação de uma obra de saneamento público. As vítimas terão ficado soterradas.No local estão 15 operacionais apoiados por sete meios dos bombeiros, INEM e GNR.As operações de socorro ainda estão a decorrer.