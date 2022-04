Acidente entre uma mota e um veículo ligeiro na Lousã provoca um morto

Há ainda o registo de um ferido.

Um motociclista, de 48 anos, morreu na manhã deste sábado numa colisão com um veículo ligeiro na Lousã.Foram realizadas manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local.Uma outra pessoa ficou ferida na sequência do acidente.A estrada está cortada nos dois sentidos.Para o local foram mobilizados 19 operacionais, os bombeiros municipais da Lousã, a GNR e uma viatura médica de emergência.Em atualização