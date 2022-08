Acidente na A2 em Grândola faz um ferido grave. Veja as imagens

Feridos estão a ser transportados para o Hospital de Setúbal.

Uma colisão entre dois veículos ligeiros e um motociclo fez um ferido ligeiro e um grave que foram transportados para o Hospital de Setúbal. O impacto obrigou ao corte da A2 no sentido Sul-Norte, no quilómetro 94, por volta das 17h40 deste sábado.No local estiveram duas ambulâncias do INEM e os Bombeiros de Grândola.Às 18h40 a GNR de Grândola procedeu à abertura da faixa da direita da A2.A saída mais próxima para a IC 1 passa a ser Grândola Norte.