Acidente no Eixo Norte-Sul em Lisboa condiciona trânsito em plena hora de ponta

Despiste fez um ferido.

Um despiste de um carro na avenida Dr. José Salvado Sampaio, no Lumiar, no sentido Sentido sul-norte, que dá acesso ao eixo Norte-Sul, fez um ferido ligeiro e está a condicionar o trânsito a uma via.De acordo com os Bombeiros Sapadores de Lisboa, foram mobilizadas duas viaturas.Para o local também foi acionada uma equipa de emêrgia para socorrer o condutor do veículo, que vai ser transportado para o hospital.O alerta foi dado às 8h00.