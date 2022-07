Acidente rodoviário no Egito provoca 22 mortos e 31 feridos

Autocarro chocou contra a parte traseira do camião, que estava parado na estrada perto da localidade de Mallawi.

Pelo menos 22 pessoas morreram e 31 ficaram feridas, esta terça-feira, quando um autocarro colidiu com um veículo pesado de mercadorias numa estrada da província egípcia de Minia, sul do Cairo, disseram as autoridades.

"O acidente causou 22 mortos e 31 feridos que foram transportados para o hospital de Mallawi, onde se encontra o governador, Osama al Qadi, para verificar o estado de saúde dos feridos", indicou o Gabinete de Informação da província de Minia através da plataforma digital Facebook.

De acordo com as primeiras informações, o autocarro chocou contra a parte traseira do camião, que estava parado na estrada perto da localidade de Mallawi.

O condutor do camião encontrava-se a mudar um pneu do veículo.

Os acidentes rodoviários no Egito são muito frequentes e provocam a morte a milhares de pessoas todos os anos devido às más condições das estradas, excesso de velocidade, condições dos veículos e falta de cumprimento pelas normas de circulação.

De acordo com os dados da agência oficial de estatísticas do Egito (CAPMAS), morreram 6.164 pessoas em acidentes de viação no país em 2021.