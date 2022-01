Acidente violento mata bebé de 2 meses e irmão em Santiago do Cacém

Marisa seguia com os dois filhos rapazes - um bebé de 2 meses e um adolescente de 16 anos - e uma outra criança de 12 anos no seu carro, na curta viagem entre a terra onde nasceu, Alvalade do Sado, e São Domigos da Serra (Santiago do Cacém). Por razões que a GNR investiga, a viatura colidiu lateralmente com outra, na EN261, e saiu da estrada. Marisa, 36 anos, funcionária do centro de dia local, e o rapaz de 12 anos sofreram ferimentos graves. O bebé Mateus e o filho mais velho, Tiago - que Marisa iria entregar ao pai após as férias de Natal -, morreram no local.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã