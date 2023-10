Acionistas da Cofina aprovam venda da dona do CM e CMTV ao MBO, que inclui Ronaldo

Os acionistas da Cofina SGPS aprovaram por larga maioria a venda da Cofina Media à Expressão Livre SGPS, sociedade que agrega antigos a atuais quadros da empresa, bem como outros investidores, onde se inclui Cristiano Ronaldo.

99,64



% dos votos dos presentes e a abstenção de 0,36%. Na reunião magna esteve representado 71,28% do capital social e dos direitos de voto. A proposta apresentada pelo MBO, que conta com Luís Santana, Ana Dias, Octávio Ribeiro, Isabel Rodrigues, Carlos Rodrigues, Luís Ferreira, Carlos Cruz, Cristiano Ronaldo, Domingos Vieira de Matos, Paulo Fernandes e João Borges de Oliveira, 56.793.428,97 euros, em termos de "equity value".



tem por referência um "equity value" de 54.454.922 euros, podendo este valor ser elevado até 56 milhões de euros. A Media Capital, entretanto, retirou a sua oferta Já a proposta da Media Capital, dona da TVI,

Os acionistas da Cofina SGPS aprovaram esta quinta-feira, em assembleia-geral extraordinária, a venda da totalidade da Cofina Media, dona do Correio da Manhã, CMTV, Negócios, Sábado e Record, a um grupo de investidores - a Expressão Livre - que reúne atuais e antigos quadros da empresa ("management buy out - MBO), bem como outros investidores, incluindo Cristiano Ronaldo.A proposta foi aprovada com