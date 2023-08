Acolheram grávida, pagaram contas e proibiram idas ao SNS: Tudo sobre as duas mulheres que tentaram comprar bebé em Braga

Duas mulheres, uma de nacionalidade portuguesa e outra brasileira, de 34 e 38 anos, foram detidas pela Polícia Judiciária (PJ), por suspeita de tráfico de seres humanos, em Braga.O casal, face à incapacidade de conseguirem ter filhos, planearam um esquema onde se aproveitavam da gravidez de uma mulher que tinham acolhido em casa para, após o parto, registarem o bebé em nome delas.Segundo o comunicado da PJ, as mulheres aproveitaram-se do facto da grávida não ser de nacionalidade portuguesa, estar desempregada, não saber quem era o progenitor da criança e ainda ter grandes carências económicas para colocar o plano em prática.Acolheram-na, deram-lhe alimentação, pagaram as despesas relacionadas com a gravidez e proibiram-na de ir às consultas no Sistema Nacional de Saúde para que não houvesse qualquer registo do bebé na base de dados. O casal dava ainda uma pequena quantia mensal à grávida.Um dos objetivos do plano era que, quando a mulher desse entrada no hospital para o nascimento da criança, fosse indocumentada para poder omitir a identidade e fornecer de imediato o nome das pessoas que futuramente seriam os pais do recém-nascido.

"Após o nascimento, ocorrido em 19 de junho, num hospital do SNS, a mãe decidiu quebrar o acordo e ficar com a criança, tendo sido ameaçada e coagida pelo referido casal para manter o que tinha sido combinado", pode ler-se no comunicado.

As detidas serão presentes ao Tribunal de Guimarães, esta sexta-feira.