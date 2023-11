Acordo para um aumento intercalar em 2024 não é suficiente para parar os protestos na Saúde

O acordo entre o Governo e o Sindicato Independente dos Médicos, para um aumento intercalar em 2024, não é suficiente para parar os protestos. De fora do acordo ficou a Federação Nacional dos Médicos, que o considerou “mau para os médicos, mau para o Serviço Nacional de Saúde, pois não vai permitir fixar médicos no SNS”. A FNAM pediu aos médicos que continuem a recusar fazer mais horas extras que as obrigatórias, e garantiu que vai disponibilizar minutas para os que queiram recusar a dedicação plena.Saiba mais no