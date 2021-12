Acusação de motorista leva à demissão de Cabrita após tragédia na A6

Carro do governante seguia a 163 km/hora quando atingiu Nuno Santos, de 43 anos.

Eduardo Cabrita apresentou esta sexta-feira a demissão de ministro da Administração Interna (MAI). Abandona após ser conhecida a acusação do Ministério Público (MP) contra o motorista do carro oficial no qual seguia, que atropelou mortalmente um trabalhador na A6, a 18 de junho. O carro circulava a 163 km/hora quando atingiu Nuno Santos, de 43 anos. António Costa aceitou a demissão e deverá promover a ministro um dos secretários de Estado do MAI: Antero Luís ou Patrícia Gaspar. Segundo várias fontes ouvidas esta sexta-feira pelo