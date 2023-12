Adepto morre na bancada durante o Granada-Athletic Bilbao. Jogo foi suspenso

Athletic Club de Bilbao no estádio Nuevo Los Cármenes, em Espanha, avança o jornal El Confidencial. A partida foi suspensa aos 18 minutos já com um golo do Athletic.Aos 15 minutos de jogo os adeptos na bancada manifestaram que algo não estava bem. Os médicos dos clubes tentaram socorrer a vítima que estava em paragem cardiorrespiratória, mas sem sucesso.

Os clubes, numa mensagem publicada nas redes sociais, lamentaram o sucedido e deram as condolências aos familiares da vítima.